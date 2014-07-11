بوتين يعفي مشجعي مونديال 2018 من تأشيرة دخول روسيا

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدم إلزام مشجعي مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا بالحصول على تأشيرة دخول أثناء توجههم للبلاد.

وأوردت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية أن «بوتين» قال، في حديث إلى الصحفيين، قبل مغادرته روسيا متوجهاً إلى أمريكا اللاتينية، الجمعة، إن روسيا التي تستضيف مونديال 2018 ستتقدم مع منظمي مونديال 2014 في منح التسهيلات للأجانب الذين يساعدون مستضيفي المونديال على تنظيم بطولة كأس العالم ويشاركون فيها ويشجعونها، ولن تُلزم المشاركين والمشجعين بتأشيرة دخول أثناء توجههم لروسيا خلال فترة مونديال 2018، وأشار إلى أنه لم يسبق وأن أعفت أية دولة تستضيف المونديال المشجعين من دخولها بتأشيرة دخول.

وغادر «بوتين» روسيا، متوجهاً إلى أمريكا اللاتينية في جولة تشمل كوبا والأرجنتين والبرازيل، وسيحضر بعد غد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وحفل اختتام مونديال البرازيل 2014، حيث تتسلم روسيا علم استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2018.

أ ش أ