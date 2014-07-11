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بالصور.. وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

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بالصور.. وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش بالصور.. وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

تفقد الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقة مدير هيئة الطوارئ، الدكتور خالد الوشاحى رئيس الوفد الطبى المتواجد بمعبر رفح، حالات الجرحى الفلسطينيين المتواجدين داخل مستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق خاطر أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة غداً لاستقبال عدد كبير من الحالات لعلاجها وتشخيصها قبل نقلها إلى مستشفيات القاهرة.

وأضاف أن سيارات الاسعاف متواجده بشكل مستمر داخل معبر رفح لاستقبال الحالات فور وصولها، مؤكداً على أن معبر رفح مغلق الجمعة ومن المنتظر إعادة فتحه مرة آخرى غداً السبت.

وأكد الدكتور خالد الوشاحى أن الوفد الطبى مهمته الرئيسية هى استقبال الحالات والتعامل معها فور وصولها لمعبر رفح وتشخيصها وتوجيهها إلى مستشفيات القاهرة.

وأضاف أن جميع الحالات البالغ عددها 11 حالة تم التعامل معها بشكل سريع وتحويلها فى أسرع وقت.

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