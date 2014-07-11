موريتانيا تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نددت موريتانيا بالعدوان الإسرائيلي والذي وصفته بـ«الهمجي والغاشم» على قطاع غزة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محمد، في تصريح الجمعة، إن موريتانيا تدين العدوان على غزة، ولا تقبل المزايدة السياسية، مؤكداً أن مواقف موريتانيا مع الأشقاء الفلسطينيين خير دليل على ذلك. وأضاف أن موريتانيا «على استعداد لكل ما يدعم صمود الفلسطينيين في وجه العدوان».

كان إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا قد وظف تأجيل التنديد الرسمي بالعدوان لأغراضه الشخصية متاجراً بدماء الأبرياء ضمن سذاجته المعهودة.

>وأسفرت عملية الجرف الصامد العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أيام عن مقتل قرابة المائة فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة المئات وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

>كانت موريتانيا قد قطعت في يناير 2009 علاقاتها مع إسرائيل، بعد عشر سنوات على إقامتها، وجاء ذلك القرار إثر عدوان شنته إسرائيل حينها على غزة أسفر عن مئات القتلى والجرحى.