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الأرصاد: الطقس غداً حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة

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الأرصاد: الطقس غداً حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الأرصاد: الطقس غداً حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا السبت، حارا رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا وتظهر السحب المنخفضة شمالا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد وبعض المناطق المكشوفة غربا وخليج السويس وسواحل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية وفي البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

أ ش أ

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