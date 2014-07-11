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«الكهرباء»: نقص قدرات التوليد بسبب «الوقود»

  • مصر
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أعلن المركز القومي للتحكم بالكهرباء عن استمرار الانقطاعات الكهربائية من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، مناشدا المواطنين بضرورة العمل على تقليل الاستهلاك لتجنب استمرار قطع التيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة.

وقالت مصادر بالمركز، إن هناك نقص في كميات الوقود الذي يتم توريده للمحطات أدت إلى نقص في قدرات التوليد خلال الساعات الماضية، مناشدة المواطنين ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك لتقليل معدلات الانقطاعات في المنازل.

ويظهر اللون الأحمر في مؤشر الأحمال الكهربائية ارتفاع الأحمال الكهربائية، واضطرار المركز لتخفيف الأحمال الكهربائية، بينما يدل اللون الأصفر على مؤشر زيادة الاستهلاك دون وجود تخفيف أحمال، بينما يدل الضوء الأخضر على أن معدلات الاستهلاك في الحدود الآمنة.

من جانبه، ناشد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين بضرورة العمل على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء، من خلال تخفيض عدد اللمبات المضاءة وأجهزة التكييف المستخدمة مع إيقاف الأجهزة التالية، «الغسالة، المكنسة، المكواة، غلاية المياه، الفرن الكهربائي، سخان المياه الكهربائي».

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