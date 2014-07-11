ميدو: الزمالك سيعتمد على الناشئين حتى نهاية كأس مصر

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على مواصلته الاعتماد على الناشئين حتى ولو وصل فريقه إلى نهائي كأس مصر.

ودفع ميدو بعدد من الأسماء الجديدة مثل محمد أبو جبل، محمود خالد شيكا، محمد عبد المجيد بجانب يوسف أوباما ومصطفى فتحي أمام حرس الحدود في ربع النهائي.

وقال ميدو في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للزمالك على (Facebook): "سأواصل الاعتماد على الناشئين حتى ولو وصلنا إلى المباراة النهائية".

ويلعب الزمالك مع وادي دجلة يوم الأثنين 14 يوليو الجاري في نصف النهائي بعد فوزه على حرس الحدود 1-0.

وفي حالة فوز الفريق الأبيض يلتقي مع الفائز من الأهلي وسموحة في نهائي الكأس.