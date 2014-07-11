سانشيز: سأعطي أقصى ما بوسعي لأرسنال وجماهيره ومدربه الرائع

لندن، (إفي): أعرب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن سعادته بالانضمام لفريق أرسنال الإنجليزي، في صفقة يقدر قيمتها بـ40 مليون يورو.

وقال سانشيز (25 عاما) في تصريحات لموقع أرسنال بعد انتقاله رسميا للنادي اللندني قادما من برشلونة الإسباني "إنني سعيد بالانضمام لأرسنال، فريق لديه مدرب رائع، ولاعبين متميزين، وجمهور ضخم حول العالم يسانده دائما، وملعب رائع مثل ملعب الإمارات".

وأضاف "إنني متشوق للتعرف على زملائي الجدد، واللعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سأعطي أقصى ما بوسعي لأرسنال، أريد أن أسعد جماهيره".

وأعلن النادي الإنجليزي رسميا عبر موقعه الالكتروني اليوم عن تعاقده مع المهاجم التشيلي من برشلونة الإسباني بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته أو القيمة المادية للصفقة.

وأنهى سانشيز بذلك حقبته مع البرسا التي امتدت لثلاثة مواسم، لعب خلالها 88 مباراة وسجل 39 هدفا.

وفاز نجم منتخب تشيلي مع الفريق الكتالوني بالليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وامتدح موقع (أرسنال) أداء سانشيز في مونديال البرازيل، حيث انتهى مشوار تشيلي في دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية امام صاحبة الضيافة البرازيل، وتسجيله هدفين في أربع مباريات.

ومثل سانشيز بلاده في 71 مباراة دولية وسجل 24 هدفا.

وبدأ أليكسيس مسيرته مع فريق كوبريلوا ثم كولو كولو في تشيلي، ثم انتقل الى ريفر بليت الأرجنتيني، ومنه الى أودينيزي الإيطالي، ولقب بـ"الطفل المعجزة"، قبل أن يلتحق ببرشلونة في 2011.