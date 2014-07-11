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«أردوغان»: العلاقات مع إسرائيل لن تعود لطبيعتها ما لم يتوقف الهجوم على غزة

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قال رئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن العلاقات مع إسرائيل لن تعود إلى طبيعتها إذا لم توقف الدولة العبرية هجومها الدموي على قطاع غزة.

وبعد مشاركته في إفطار في مدينة يوزغات في الأناضول وسط تركيا قال «أردوغان»: «في البداية ستوقفون هذا الاضطهاد. وإذا لم يحصل ذلك لن يكون بالإمكان تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل».

وتوترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل اللتين كانتا في ما مضى حليفتين إقليميتين بعد الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية في 2010 على سفينة «مافي مرمرة» في المياه الدولية وهي في طريقها لمحاولة كسر الحصار المفروض على غزة، ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك.

وتساءل «أردوغان» المرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات أغسطس المقبل، موجها كلامه إلى الإسرائيليين «في هذه الحال كيف نقبل بتطبيع (العلاقات) معكم؟».

وندد ب«استخدام القوة غير المتكافئة من قبل إسرائيل ضد الأبرياء» الفلسطينيين، ودعا دول العالم والأمم المتحدة إلى السعي لوقف العملية الإسرائيلية.

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