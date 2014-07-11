هيئة الأمن الروسية: تعليق عمل 3 معابر على الحدود الأوكرانية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، تعليق عمل 3 معابر على الحدود الروسية الأوكرانية بسبب استمرار إطلاق النار في الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن فاسيلي مالايف المتحدث الرسمي باسم إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية بمقاطعة روستوف الواقعة جنوب روسيا قوله إن «معابر دونيتسك ونوفوشاختينسك وغوكوفو أوقفت عملها بسبب استمرار القصف من الجانب الأوكراني وخطر سقوط قذائف على المنشآت في المعابر الروسية».

وأضاف المسؤول الروسي أن موظفي المعابر نقلوا إلى أماكن آمنة، بينما لا يزال حراس الحدود يقومون بحماية حدود الدولة بمراعاة إجراءات الأمن اللازمة.

وكان شخصان من قوات حرس الحدود الأوكرانية قد أصيبا مؤخرا إثر تفجير انتحاري نفسه في نقطة تفتيش على الحدود الروسية الأوكرانية.