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برلمان كوريا الجنوبية يتبنى قرارا ضد اليابان

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تبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، قرارا يدين تحرك اليابان الذي يهدف على ما يبدو إلى توسيع دور جيشها.
>وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية والوحدة، جاء فيه «أن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تحذر بصرامة من أن قرار اليابان الذي يسمح بممارسة حقها للدفاع الجماعي سيكون عاملا خطرا للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا وتدينه الجمعية كتصرف استفزازي».
>واعتمدت طوكيو في أوائل الشهر الجاري، تفسيرا جديدا لدستورها لممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس وتمكين اليابان من القتال إلى جانب حليف حتى إذا لم تتعرض لنفس الهجوم.
>وتسبب هذا التحرك في مخاوف لدى كوريا الجنوبية باعتبار أنه يمكن أن يؤدي إلى أن تتحرك القوات اليابانية إلى كوريا متعللة بمساعدة حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية في حال اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة.
>يشار إلى أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان ظلت تتأزم في السنوات الأخيرة بسبب التحركات المتصاعدة لإعادة النظر لليابان في ماضيها العسكري، من ضمنها الحكم الاستعماري في شبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين عامي 1910- 1945.

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