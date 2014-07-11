إصابة 8 إسرائيليين جراء سقوط قذيفة على صهريج وقود بأسدود

أصيب 8 إسرائيليين بجروح عندما سقطت قذيفة صاروخية أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة على سيارة صهريج في محطة وقود بمدينة أسدود جنوب إسرائيل، صباح الجمعة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي أغارت على المنصة التي أطلق منها الصاروخ باتجاه أسدود.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق أكثر من 30 قذيفة صاروخية خلال الساعات الأخيرة من قطاع غزة باتجاه مناطق ريشون لتصيون ورحوفوت وأشكيلون حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية عددا من الصواريخ.

وكانت مناطق حيفا والخضيرة وشاطىء الكرمل قد تعرضت فجر الجمعة لرشقة صاروخية أطلقها فلسطينيون من جهة قطاع غزة دون وقوع أضرار.