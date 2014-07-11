الجيش اللبناني: إطلاق 3 صواريخ من الجنوب باتجاه شمال إسرائيل

قال الجيش اللبناني إن جهة مجهولة أقدمت، فجر الجمعة، على إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قامت على الأثر بإطلاق 25 قذيفة مدفعية على إحدى البلدات اللبنانية دون وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان له، الجمعة، إنه «ما بين الساعة الواحدة فجرا والسادسة صباحا بتوقيت بيروت، أقدمت جهة مجهولة على اطلاق 3 صواريخ من منطقة مرجعيون- حاصبيا (في جنوب لبنان) باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشيرا إلى أن وحداته سيرت على الأثر دوريات في المنطقة وقامت بحملة تفتيش واسعة «تمكنت خلالها من العثور على منصتي إطلاق صواريخ مع صاروخين مجهزين للإطلاق، عمل الخبير العسكري على تعطيلهما.

>وأشار إلى محيط بلدة كفرشوبا «تعرضت لإطلاق 25 قذيفة مدفعية مصدرها العدو الاسرائيلي من دون الابلاغ عن اصابات في الأرواح».

>وأكد البيان أن وحدات الجيش مستمرة بالبحث عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.