أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجيش اللبناني: إطلاق 3 صواريخ من الجنوب باتجاه شمال إسرائيل

Google+ Print

قال الجيش اللبناني إن جهة مجهولة أقدمت، فجر الجمعة، على إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل)، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قامت على الأثر بإطلاق 25 قذيفة مدفعية على إحدى البلدات اللبنانية دون وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان له، الجمعة، إنه «ما بين الساعة الواحدة فجرا والسادسة صباحا بتوقيت بيروت، أقدمت جهة مجهولة على اطلاق 3 صواريخ من منطقة مرجعيون- حاصبيا (في جنوب لبنان) باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشيرا إلى أن وحداته سيرت على الأثر دوريات في المنطقة وقامت بحملة تفتيش واسعة «تمكنت خلالها من العثور على منصتي إطلاق صواريخ مع صاروخين مجهزين للإطلاق، عمل الخبير العسكري على تعطيلهما.
>وأشار إلى محيط بلدة كفرشوبا «تعرضت لإطلاق 25 قذيفة مدفعية مصدرها العدو الاسرائيلي من دون الابلاغ عن اصابات في الأرواح».
>وأكد البيان أن وحدات الجيش مستمرة بالبحث عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية