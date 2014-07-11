الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على دخول المصلين الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية فرض قيود اليوم الجمعة على دخول المصلين للحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة وذلك خشية وقوع أعمال مخلة بالنظام ـ على حد تعبيرها.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم عن الشرطة قولها إنه لن يسمح بدخول الحرم إلا للرجال الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين من حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه لن تفرض قيود على النساء، وأن الشرطة تنتشر بقوات معززة في محيط الحرم القدسي الشريف.

وعلى صعيد أخر، ذكر راديو (صوت إسرائيل) اليوم أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على سيارة صهريج في محطة وقود بمدينة اشدود.

وأشار الراديو إلى أن حالة أحد الجرحى وصفت بالخطيرة والأخرين بالطفيفة، فيما تم نقل الجرحى لمستشفى كبلان في رحوفوت، كاشفا أن طائرة مقاتلة من سلاح الجو أغارت على المنصة التي أطلق منها الصاروخ باتجاه اشدود.

وأطلقت أكثر من 30 قذيفة صاروخية خلال الساعات الأخيرة من قطاع غزة باتجاه مناطق ريشون لتصيون ورحوفوت واشكيلون حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية عددا من الصواريخ.

وكانت مناطق حيفا والخضيرة وشاطىء الكرمل قد تعرضت فجر اليوم لرشقة صاروخية أطلقها فلسطينيون من جهة قطاع غزة دون وقوع أضرار.

أ ش أ