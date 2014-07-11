من سيفوز ببشار الشطي أمل العوضي أو هيا الشعيبي ؟

أثبت برنامج المسابقات "هو وهاي وهيا" لكل من هيا الشعيبي وبشار الشطي وأمل العوضي وحلا الترك، الذي يعرض على محطة الــ MBC نجاحه وتميزه، بعد إشادة المشاهدين به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الإتصالات المباشرة للبرنامج من مختلف دول الوطن العربي.

وعاش أبطال البرنامج والقائمين عليه في تحدٍ لأنه مختلف عن البرامج الأخرى، خصوصاً وأنه يأتي بشكل درامي حيث يقوم بشار بالزواج من أمل العوضي وإنجاب حلا ترك.

وفي الوقت ذاته يتزوج بشار من هيا الشعيبي، وفي كل حلقة هناك أغنية جديدة ومشهد تمثيلي يشرح موضوع الحلقة، حيث يتشارك فيها عدد من المتسابقين ليقرروا لمن ستكون الغلبة إما لأمل الزوجة الدلوعة أو هيا الشعيبي الزوجة الكوميدية الشرسة.

وتقوم بالإشراف على البرنامج المؤلفة هبة مشاري حمادة، والمنتج المنفذ شركة "LOTS OF JOY PRODUCTIONS"، ويتم بثه على الهواء مباشرة من الكويت.

وبحسب مصادر خاصّة، فإن المعد الإعلامي صالح الدويخ وضع أسئلة تتماشى مع الأجواء العامة للبرنامج ومن أبرز فقراته: "سين وجيم"، و"أكمل الجملة"، و"مثل شعبي"، و"ركز بالقصة" و"سيبويه" وغيرها.

ومن ناحية أخرى تطل النجمة أمل العوضي بـ"نيو لوك جميل" من تنسيق خبيرة التجميل الكويتية آلاء دشتي، حيث لاقى استحسان جمهورها، والحال نفسه مع النجمة هيا الشعيبي التي تظهر بمظهر جديد على جمهورها، فيما تحرص كل من مي الصالح مدير عام الشركة المنتجة، وهبة مشاري حمادة على التواجد يومياً في موقع البرنامج للوقوف على أدق التفاصيل ومتابعتها. .

ويأتي ديكور البرنامج على شكل منزل صممته المهندسة فاطمة القامس، وبوجود التفاهم والتناغم القائم بين كل فريق العمل من المُعد والمخرج باسم جابر إلى طاقم المقدمين انعكس ذلك إيجاباً على خلق تناغم في جو العمل ككل.

ورغم أن البعض تخوّف من أن لا تتقبل كل من أمل العوضي وهيا الشعيبي المزاح والمقالب بينهما، ولكن المفاجأة كانت أن مقالبهما هي بمثابة ملح البرنامج والفضل يعود إلى "الكنترول" بشار الشطي الذي يُعد محور وميزان البرنامج من خلال سيطرته على المقالب كونه ويريد إرضاء الطرفين معاً.

مع الإشارة إلى أن ضيق وقت البرنامج في ظل وجود الاتصالات المباشرة على الهواء والاعلانات التجارية، يستدعي التقليل من كثرة المزاح بين المقدمين حتى لا يكون على حساب المشتركين، وتفادياً عدم إتاحة الفرصة لعدد كبير منهم للمشاركة.