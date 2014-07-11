مميش: الفترة القادمة في تاريخ هيئة قناة السويس صعبة لكنها واعدة

وصف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الفترة القادمة في تاريخ الهيئة بالصعبة والواعدة في نفس الوقت.

وقال مميش، إن هيئة قناة السويس تستعد حاليا لتنفيذ خطة شاملة وواعدة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية ورفع مستوى الإمكانيات الخاصة بالهيئة، وذلك على هامش لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية.

وأضاف أن الهيئة حققت أعلى معدل إيرادات منذ نشأتها، مشيرا إلى أن العام الماضي تجاوز حجم إيراد هيئة قناة السويس الخمسة مليارات و310 ملايين دولار، مؤكدا أن المؤشرات الأولية من العام الحالي تؤكد صعود حجم الإيرادات وزيادتها عن العام الماضي.

ونوة مميش أن الهيئة استعدت بالفعل للمخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس وذلك بعد إعلان التحالف الفائز بتطوير المحور قبل نهاية العام الحالي.

وأكد مميش أن هيئة قناة السويس يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل مصري ولاتوجد عمالة أجنبية بالهيئة، مشيرا إلى أن العمل داخل الهيئة يجري على أعلى مستويات العلم واستخدام التكنولوجيا بسواعد مصرية 100%.

وحول العلاقات المصرية الفرنسية، قال مميش إن هيئة قناة السويس هى رمز التعاون المصري الفرنسي منذ حفر القناة والتي عمل بها أكثر من مليون مصري من أصل أربعة ملايين ونصف المليون هو تعداد الشعب المصري في ذلك الوقت ولقى أكثر من 120 ألف مصري مصرعه خلال أعمال حفر القناة.

أ ش أ