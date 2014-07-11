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استشهاد 4 وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي لـ«رفح الفلسطينية»

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استشهد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، 4 مواطنين من بينهم اثنان من الأطفال وسيدة، في قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي طال حي النهضة على الشريط الحدودي مع في الأطراف الشرقية لمحافظة رفح.

كما أصيب في العدوان نفسه 10 مواطنين على الأقل بجروح من بينهم 5 بحالة الخطر، وقد نفلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج.

ووفق مصادر محلية، لوكالة «وفا» الفلسطينية، فإن القصف تسبب بتفحم وحرق جثة طفل، وإمراة، ورجل كما يبدو بأنهم من عائلة واحدة.

وعرف من الشهداء الطفلة نور مروان النجدي، 10 سنوات، التي وصلت أشلاء إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وقالت المصادر ذاتها إن القصف شاركت فيه طائرات «إف 16» ومدفعية الاحتلال، وأن إحدى القذائف استهدفت منزلا مكتظا لعائلة غنام.

كما طال القصف أرض مطار غزة الدولي، ما تسبب بأضرار مادية في التجمعات السكانية القريبة، نتيجة تطاير الشظايا وقوة الانفجارات.

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