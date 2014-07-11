موريتانيا تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نددت موريتانيا بالعدوان الإسرائيلي والذي وصفته بالهمجي والغاشم على قطاع غزة.

> وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محمد في تصريح اليوم – إن موريتانيا تدين العدوان على غزة ولا تقبل المزايدة السياسية ، مؤكدا أن مواقف موريتانيا مع الأشقاء الفلسطينيين خير دليل على ذلك.

> وأضاف أن موريتانيا “على استعداد لكل ما يدعم صمود الفلسطينيين في وجه العدوان”.

> وكان إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا قد وظف تأجيل التنديد الرسمي بالعدوان لأغراضه الشخصية متاجرا بدماء الأبرياء ضمن سذاجته المعهودة.

> وأسفرت عملية الجرف الصامد العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أيام عن مقتل قرابة المائة فلسطيني نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن ، وإصابة المئات وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

> وكانت موريتانيا قد قطعت في يناير 2009 علاقاتها مع إسرائيل ؛ بعد عشر سنوات على إقامتها ، وجاء ذلك القرار إثر عدوان شنته إسرائيل حينها على غزة أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

أ ش أ