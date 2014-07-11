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ضاحي خلفان يبحث مع رئيس الجالية البهرية القضايا المشتركة

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ضاحي خلفان يبحث مع رئيس الجالية البهرية القضايا المشتركة ضاحي خلفان يبحث مع رئيس الجالية البهرية القضايا المشتركة

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مجلسه، سيد كنانة جمال الدين ممثل سلطان البهرة ورئيس الجالية البهرية في دبي، والوفد المرافق له لتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض بعض الأمور التي تتعلق بأبناء الجالية البهرية في دبي. وأكد معاليه الاهتمام بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

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