أنغام تغني "عم بكره الموسيقى" باللهجة اللبنانية

نشرت الشاعرة اللبنانية كاترين معوض على صفحتها الخاصة بموقع انستغرام صورة تجمعها بالملحن اللبناني هشام بولس والفنانة المصرية أنغام، وأرفقتها بتغريدة: "وأخيراً.. أنغام باللبناني".

الأغنية هي بعنوان "عم بكره الموسيقى" وهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها أنغام باللهجة اللبنانية.

ولقد انتهت أنغام من تسجيل الأغنية، وهي ستعمل قريباً على تصويرها تحت إدارة المخرجة اللبنانية أنجي الجمال.

وبذلك يكون عمل أنغام الجديد، لبنانياً لحناً وكلاماً وإخراجاً، على أن تكون النكهة المصرية الوحيدة فيه؛ هو صوت أنغام الهادئ والرومانسي والأنيق.