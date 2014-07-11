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محافظة الخرج توزع (132) ألف وجبة إفطار على المخيمات

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الخرج - عبدالرحمن المقرن

    تقوم محافظة الخرج وبالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالخرج بمشروع توزيع وجبات إفطار على الصائمين بالمخيمات وسط محافظة الخرج وطريق الرياض - الخرج السريع وأماكن متفرقة من المحافظة وبلغت عدد الوجبات المقدمة طوال أيام الشهر الكريم بواقع (132.000) وجبة يومياً وتهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية بما يرسخ من قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك ويحظى هذا المشروع بدعم من محافظة الخرج ومؤسسة بن غنيم الخيرية ومكتب المحايد للاستشارات الهندسية.

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