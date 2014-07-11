بالصور.. تنورة و شعر و طرب فى “رمضان زمان” بشارع المعز

على أنغام المزمار و دق الطبول .. قدمت فرقة التنورة الشعبية أولى سهراتها الرمضانية على مسرح بيت القاضى بشاع المعز،مساء الخميس،فى إطار فعاليات مهرجان “رمضان زمان”،وذلك وسط أجواء إحتفالية من جانب الحضور،الذين استقبلوا الفرقة بالتصفيق الحاد و الزغاريد.

“انساك .. جانا الهوى..الليلة الكبيرة..امونه..شيخ البلد خلف ولد..منديلى الحلو”..مجموعة من الاغانى القديمة و التراثية لأم كلثوم و عبد الحليم و شفيق جلال و كارم محمود ؛ قدمتها فرقة التخت العربى فى فقرتها الغنائية التى اعقبت فرقة التنورة ، فى محاولة لاعادة الفن القديم من قلب الحضارة المصرية.

و اختتمت الفرقة السهرة الفنية التى استمرت حتى الواحدة صباحاً بمجموعة من الاغانى الوطنية ، و التى شهدت تفاعلاً كبيراً من جمهور الحفل ، خاصة أغنية “قوم يا مصرى” و النشيد الوطنى ، الذى وقف الجميع لترديده مع المطربين.

و على بعد خطوات من بيت القاضى المستضيف لحفلات مهرجان “رمضان زمان” المستمرة حتى يوم 23 يوليو.. تجد معرض للفنون التشكيلية ، أمسية شعرية ، معرض للكتاب ، و ورش فنية للأطفال ، تُقام على هامش المهرجان ، وذلك برعاية وزارتى السياحة و الأثار المنظمين للفعاليات.

و من جانبه قال صابر رمضان ،المشرف الفنى لفرقة التنورة و الالات الشعبية،إن الفرقة تقدم عروضاَ ثلاث أيام اسبوعياً فى وكالة الغورى ، و جاءت المشاركة فى “رمضان زمان” لتدعيم فكرة المهرجان و تنشيط السياحة ، مضيفاً :”التنورة من الفرق المحببة لدى المصريين و الأجانب ايضاَ ، و دائماً تشهد إقبال و تخلق حالة من البهجة و السعادة” ، مشيراً إلى أن عروض التنورة سوف تشهد تطوراً خلال الفترة القادمة.

فيما تواجدت قوات الشرطة المُكلفة بتأمين الاحتفالات بكثافة فى شارع المعز ، و على أبواب “بيت القاضى” ، حيث قامت بتفتيش المتواجدين و التأكُد من هاويتهم قبل الدخول .