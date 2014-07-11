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“السيسي” لرجال الأعمال:” مقدرش أظلمكم واخد شقاكم “

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“السيسي” لرجال الأعمال:” مقدرش أظلمكم واخد شقاكم “ “السيسي” لرجال الأعمال:” مقدرش أظلمكم واخد شقاكم “

الرئيس عبدالفتاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على مصارحة الشعب المصرى، بالأخطار التي تواجهه، مؤكدا على أن “ مهددة”.

وقال السيسي في كلمته بـ «منتدى جريدة الأخبار» بحضور رجال الأعمال: “حديثى بمنتهى الوضوح، ومتابعين خلال الأيام اللى فاتت الدنيا ماشية، مع الوضع في الاعتبار أننا مبنخبيش أبدا حاجة في الكلام اللى بنقوله للناس علشان الناس تبقى عارفة”.
> وأضاف الرئيس: “أنا عايز أقول أن مصر مهددة وأرجو أن يكون ذلك ماثلا أمام حضراتكم “.

وأشار السيسي إلى تحذيراته المتكررة من وضع مصر ليس هدفه إثارة القلق. قائلا: ” ما بقولش كده علشان أقلقك فأنا على المستوى الشخصى كإنسان وعلى مستوى الدولة معاك وجانبك لأساعدك في كل شىء لأن نجاحك نجاحى”.

ووجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال بقوله: ” النهارده لو عندى ألف رجل أعمال كل واحد عنده مليون جنيه هبقى سعيد جدا لأن دة في الآخر لمصر بيشغل الناس والناس بتاكل عيش مفيش كلام في ده”.

وتابع قائلا: ” لكن في نقطة مهمة جدا ممكن واحد وهو مهتم بعمله يركز على كل مسارات النجاح فيبعده الفشل لو مخدناش بالنا من السياق العام اللى بتمر بيه منطقتنا بالكامل”.

وأكد الرئيس في حديثه، أن الله أراد نجاح مصر. قائلا: ” ربنا سبحانه وتعالى أراد أن البلد دى تنجح كده إزاى أنا معرفشى في الآخر مصر عدت”.

ونفى السيى، ظلمه لأى مواطن وقال: ” انا إنسان واضح جدا وعندى حاجة مهمة تعرفوها حضراتكم انا مبخفش خالص ابدا ومعرفش اعمل حاجة غلط في حق أحد مقدرش اظلم حد في حاجته اللى شقى عليها وجابها ده خط أحمر وده مش مجاملة لاحد”.

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