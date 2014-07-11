الشيخ الفوزان: «الخوارج» يقودون الحملات المغرضة ضد المملكة

أكد عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أن الحملات المغرضة التي تُنظم ضد المملكة العربية السعودية يقودها فئة من الحاسدين والحاقدين عليها، ممن ينتمون إلى مذهب الخوارج الذي يتبعه الكفرة والملاحدة.

وقال فضيلته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس:

إن مذهب الخوارج الضال نشأ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، ويقوم على منهج تكفير المسلمين الذين لايوافقونهم في التوجه، والتكفير بالذنوب الكبائر التي دون الشرك، مع تأييد قتال المسلمين واستحلال دمائهم بغير حق.

دعوة شباب المسلمين إلى تعلم العقيدة الصحيحة وأن يلتفوا حول علمائهم وولاة أمرهم ويدافعوا عن عقيدتهم ودينهم وبلادهم

وأوضح أن الحملات التي ينظمونها ضد المملكة هي شأنهم في كل زمان ومكان من قديم الزمان، مبينًا أن الخوارج لا يضرون إلا أنفسهم، إذا تمسك المسلمون بدينهم وعقديتهم الصحيحة.

ودعا فضيلته شباب المسلمين إلى تعلم العقيدة الصحيحة والتفريق بينها وبين العقائد الباطلة حتى لاينخدعوا، وأن يلتفوا حول علمائهم وولاة أمرهم، ويدافعوا عن عقيدتهم ودينهم وبلادهم، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ)، وقوله جل في علاه: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).

وختم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حديثه بدعاء الله عز وجل أن يتغمّد الذين قتلوا في حادثة الاعتداء على منفذ الوديعة بواسع رحمته، وأن يكتب لهم الشهادة.