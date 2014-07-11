أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إسرائيل نسفت عملية السلام وتمارس أعمالاً وحشية ضد الفلسطينيين

Google+ Print
إسرائيل نسفت عملية السلام وتمارس أعمالاً وحشية ضد الفلسطينيين إسرائيل نسفت عملية السلام وتمارس أعمالاً وحشية ضد الفلسطينيين

    أوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أن إسرائيل نسفت عملية السلام، وتمارس اليوم أعمال التنكيل والقمع الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. وقال معاليه في تصريح عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية بدول التعاون الإسلامي بجدة امس : إن إسرائيل دأبت منذ فترة طويلة على القيام بعدة أعمال من شأنها تقويض كل محاولات تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، ووقفت ضد إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في إقامة دولتهم في فلسطين.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية أدان واستنكر بشدة جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الراهن في الأراضي الفلسطينية، كما دعا الاجتماع إلى المؤازرة القوية للشعب الفلسطيني في المحنة التي يعيشها هذه الأيام ، إضافة إلى التحرك الدولي ومناشدة الأمم المتحدة والمنظمات العدلية والحقوقية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية