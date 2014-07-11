إسرائيل نسفت عملية السلام وتمارس أعمالاً وحشية ضد الفلسطينيين

أوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أن إسرائيل نسفت عملية السلام، وتمارس اليوم أعمال التنكيل والقمع الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. وقال معاليه في تصريح عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية بدول التعاون الإسلامي بجدة امس : إن إسرائيل دأبت منذ فترة طويلة على القيام بعدة أعمال من شأنها تقويض كل محاولات تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، ووقفت ضد إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في إقامة دولتهم في فلسطين.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية أدان واستنكر بشدة جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الراهن في الأراضي الفلسطينية، كما دعا الاجتماع إلى المؤازرة القوية للشعب الفلسطيني في المحنة التي يعيشها هذه الأيام ، إضافة إلى التحرك الدولي ومناشدة الأمم المتحدة والمنظمات العدلية والحقوقية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.