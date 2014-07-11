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جاريدو: الأهلي ظهر بمستوى هزيل لـ3 أسباب

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جاريدو: الأهلي ظهر بمستوى هزيل لـ3 أسباب جاريدو: الأهلي ظهر بمستوى هزيل لـ3 أسباب

أقر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بأن مستوى فريقه لم يكن على الطموح المأمول أمام الرجاء في دور الثمانية من كأس .

الأهلي فاز بهدف من دون رد سجله عماد متعب، ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر ليلعب ضد سموحة.

وقال جاريدو بعد المباراة: "صحيح أن الأهلي ظهر بمستوى أقل من الفترة السابقة.. لكن لهذا أسبابه المنطقية".

وتابع "الإجهاد ظهر جليا على لاعبي الأهلي، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في الفوز بالدوري الممتاز".

وأضاف "كذلك اعتمدنا على أسماء لم تشارك في المباريات منذ فترة، مثل أحمد خيري في الوسط".

وأكمل المدرب الإسباني "أيضا أنا لم أدرب الفريق سوى ليومين فقط.. من الطبيعي أن أحتاج لبعض الوقت حتى تظهر بصماتي على الأهلي".

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