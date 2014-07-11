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ميدو: كنت استعد لإشراك جنش من أجل ركلات الترجيح

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ميدو: كنت استعد لإشراك جنش من أجل ركلات الترجيح ميدو: كنت استعد لإشراك جنش من أجل ركلات الترجيح

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن أنه كان ينوي إشراك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الاحتياطي في الدقائق الأخيرة أمام حرس الحدود.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح، قبل أن يسجل مصطفى فتحي هدفا قاتلا في الدقيقة 86.

فتحي شارك بديلا لعمر جابر في الدقيقة 79 وكان هو التغيير الثالث للزمالك في المباراة.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي: "كنت استعد لإشراك جنش بدلا من محمد أبو جبل في الدقائق الأخيرة من أجل ركلات الترجيح، ولكني في النهاية فضلت إشراك مصطفى فتحي".

وتابع "شعرت أن فتحي قادر على صنع الفارق، وهو ما حدث بالفعل".

وتأهل الزمالك لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

وأتم ميدو "كنت أعرف أن مواجهة الحدود صعبة، فأسلوب المدرب عبد الحميد بسيوني يعجبني".

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