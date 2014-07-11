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مرتضى: الزمالك مستعد لمواجهة العفريت ' جامايكا '

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مرتضى: الزمالك مستعد لمواجهة العفريت ' جامايكا ' مرتضى: الزمالك مستعد لمواجهة العفريت ' جامايكا '

جدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتهاماته لعصام الحضري حارس وادي دجلة باللجوء إلى السحر والجن لمنع المنافسين من تسجيل الأهداف في مرماه، قبل مواجهة الفريقين في كأس .

وتأهل الزمالك لمواجهة دجلة في نصف نهائي كأس مصر.

الحضري كان قد تألق في مواجهة الزمالك في الدوري، وأنقذ فريقه من فرص عديدة في التعادل 2-2، ليخرج بعدها مرتضى بتصريح مثير للجدل بأن الحارس الدولي يستعين بالعفاريت لحماية مرماه.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "طبعا سنلعب المباراة المقبلة أمام العفريت جامايكا".

واستدرك مضيفا "ولكن الزمالك مستعد لهذه المواجهة، ويعرف كيف يتغلب على جامايكا".

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