مرتضى: الزمالك مستعد لمواجهة العفريت ' جامايكا '

جدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتهاماته لعصام الحضري حارس وادي دجلة باللجوء إلى السحر والجن لمنع المنافسين من تسجيل الأهداف في مرماه، قبل مواجهة الفريقين في كأس مصر.

وتأهل الزمالك لمواجهة دجلة في نصف نهائي كأس مصر.

الحضري كان قد تألق في مواجهة الزمالك في الدوري، وأنقذ فريقه من فرص عديدة في التعادل 2-2، ليخرج بعدها مرتضى بتصريح مثير للجدل بأن الحارس الدولي يستعين بالعفاريت لحماية مرماه.

وقال مرتضى لـFilGoal.com: "طبعا سنلعب المباراة المقبلة أمام العفريت جامايكا".

واستدرك مضيفا "ولكن الزمالك مستعد لهذه المواجهة، ويعرف كيف يتغلب على جامايكا".