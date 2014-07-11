أهالى قرية بالمنوفية يقطعون طريق ” شبين الكوم – القاهرة ” بسبب إختفاء فتاة

قطع المئات من أهالى قرية ميت عفيف مركز الباجور محافظة المنوفية ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، الجمعة ، طريق ” شبين الكوم – القناطر الخيرية ” أمام مركز شرطة الباجور بعد إختفاء فتاة فى العقد الثانى من عمرها لمطالبة البحث عنها وكشف ملابسات إختفائها .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد بتجمع نحو 200 شخص من أهالى قرية ميت عفيف أمام مركز الشرطة وقطع الطريق بوضع حواجز خرسانية وحجارة بسبب إختفاء إحدى فتيات القرية وتدعى عائشة عبد الله شلبى 19 سنة .

> وعلى الفور إنتقلت قيادات مديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن لمكان الواقعة وتمكن من إحتواء الموقف وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد ساعتين من قطعه بعد الاتفاق معهم على إتاحة الفرصة لفريق البحث الجنائى الذى تم تشكيله لكشف ملابسات إختفاء الفتاة وإستعادتها فى أسرع وقت

> وأكد بشير عبد الله شلبى شقيق الفتاة المختفية أنها خرجت من منزلها منذ يومين لشراء إحتياجات المنزل من مدينة الباجور فى الحادية عشر صباحا وإنقطع الاتصال بها فى الواحدة ظهرا مشيرا إلى أنها كانت ترتدى شبكتها الذهبية التى تقدر بـ30 ألف جنيه .

> وأكد أنه لا توجد اى خلافات مع أحد وانها مخطوبة منذ أيام فقط لهذا كانت سعيدة بإرتداها شبكتها الذهبية وانه لم يتلق أى إتصالات من خاطفيين او غيره مطالبا رجال البحث الجنائى بالكشف عن ملابسات إختفائها وإستعادتها