الإخوان لعمال أسيوط: أنتم صناع الحياة

الأوقاف: العمل ركيزة الأمن الاقتصادي الذي تحدث عنه القرآن في سورة "قريش"

كتب : محمود مالك السبت 25-05-2013 13:45

نظم إخوان أسيوط وحزب الحرية والعدالة احتفالية، بميدان أسماء الله الحسنى، مساء أمس، لتكريم العمال وإعلاء قيمة العمل خاصة العمل الحرفي، بحضور دكتور محمد كمال الدين، عضو مكتب الإرشاد، و دكتور جلال عبدالصادق، مسؤول المكتب الإداري لإخوان أسيوط، وبشر السيد بشر، نائب مسؤول قسم العمال الفلاحين بجماعة الإخوان المسلمين، وحسن هاشم، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من المستثمرين ومديري شركات القطاع الخاص.

ورحب المهندس محمود عزمي، مشرف على قسم العمال لجماعة الإخوان بأسيوط، بالحضور من العمال واصفاً إياهم بصناع الحياة يصنعون الطعام والشراب والملبس والدواء والسلاح، متابعاً: أنتم صناع الحياة نعم أنتم كنتم وما زلتم حريصين على هويتكم، فخوراً بانتمائكم حماة للثورة، مدافعون عن الحقوق.

وقدم خلف ثابت، عضو المكتب الإداري لإخوان أسيوط، التهنئة للعمال نيابةً عن المكتب الإداري لإخوان أسيوط، مؤكداً أن غاية الحياة كما علمنا القرآن هي العمل وإتقان العمل: "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ" سورة تبارك.

وأكد دكتور عبدالرؤف علي المغربي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن العمال هم ركيزة الأمن الاقتصادي الذي تحدث عنه القرآن في سورة قريش "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"، مشيراً إلى أن الأمن الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتجارة الزراعة والصناعة.

وأضاف أن الإنسان إن لم يكن له عمل انتهت مهمته في خلافة الأرض والحياة، مذكراً بقول الإمام علي، رضي الله عنه: لحملي الصخر من قمم الجبال أحب إليّ من منن الرجال يقول الناس في الكسب عار فقلت العار في ذي السؤال.

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