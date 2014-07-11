في حملية أمنية بالمنيا القبض علي 5 متهمين هاربين من أحداث الشغب

نجحت سلطات الأمن بمحافظة المنيا من القاء القبض علي 5 متهمين هاربين من احداث العنف التي وقعت بالمحافظة في 14 اغسطس 2013

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد القبض علي متهم بمركز العدوة في القضية رقم 588 لسنة 2014 اداري مركز العدوة اقتحام مركز ومتهم بمركز مغاغة في القضية رقم 800 لسنة 2013 اداري مركز مغاغة اقتحام مركز ومتهم بمركز شرطة ديرمواس في القضية رقم 3409 لسنة 2013 اداري مركز ديرمواس سرقة محل اثناء الاحداث ورقم 3402 لسنة 013 اداري مركز ديرمواس اقتحام مجلس المدينة والقضية رقم 3404 لسنة 2013 اداري مركز ديرمواس اقتحام السنترال والقضية رقم 3528 لسنة 2013 اداري مركز ديرمواس اقتحام النياب العامة الي جانب القبض علي متهم يدعي احمد ع عامل 22 سنه من بندر المنيا والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 6169 لسنة 2014 اداري قسم المنيا سرقة كما تم ضبط 10 قطع سلاح ناري بدون ترخيص كان اللواء اسامة

> متولي مدير امن قد تلقي اخطارا يفيد ضبط 10 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية الية و5 بندقية خرطوش ومسدس 3 فرد محلي بالاضافة الي 5 طلقات نارية.