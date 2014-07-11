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وقفة احتجاجية لعمال لب الورق أمام نيابة ادفو للمطالبة بالافراج عن زملائهم

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وقفة احتجاجية لعمال لب الورق أمام نيابة ادفو للمطالبة بالافراج عن زملائهم وقفة احتجاجية لعمال لب الورق أمام نيابة ادفو للمطالبة بالافراج عن زملائهم

أرشيفية

قام العشرات من العاملين بمصنع لب الورق بإدفو بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نيابة إدفو، تضامنا مع زملائهم الذين جار عرضهم على النيابة للتحقيق بتهمة التحريض على الإضراب وللمطالبة بالافراج الفورى عنهم وكانت قوات الشرطة بادفو قامت بالقاء القبض على اثنين من العاملين بمصنع لب الورق بعد ان تقدمت ادارة المصنع ببلاغ ضد 5 من العاملين تتهمهم فيه بالتحريض على الاضراب وتعطيل العمل
> من ناحية أخرى، قال عدد من عمال مصنع اللب بإدفو إن زملاءهم المتهمين وعددهم قرابة الخمسة عمال لم يدعوا لأية إضرابات أو اعتصامات وأن المصنع متوقف منذ نهاية الشهر الماضى بسبب عدم وجود مازوت. ولكن العمال كانوا يطالبون بمستحقاتهم المالية وبنصيبهم فى الارباح السنوية.

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