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Kevin Costner يعود الى الصالات العربية

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Kevin Costner يعود الى الصالات العربية Kevin Costner يعود الى الصالات العربية

الخميس 10-07-2014 19:44

Knockout و Draft Day بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Draft Day
فيلم درامي رياضي من بطولة Kevin Costner و Jennifer Garner و Chadwick Boseman. بعد أن توفي والده اللاعب الأسطورة في دوري كرة القدم الأميركية منذ أسبوع، يجد Sonny Weaver Jr مدير فريق Cleveland Browns نفسه مجبراً على ترك حزنه وبدء التحضير لاختيار لاعبين جدد في صفوف فريقه. في مقابل هذه المهمة الروتينية والتي لا تخلو من الصعوبة، يعلم Sonny بأن صديقته وزميلته في العمل حامل منه، يتزامن ذلك مع الضغوط التي يمارسها صاحب الفريق Harvey Molina المصرّ على اصطياد أفضل اللاعبين لفريقه. فهل سينجح Sonny في مهمته خاصة أن أمامه فقط 12 ساعة؟ Draft Day يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.

Knockout
فيلم من نوع الأكشن يشارك في بطولته Steve Austin و Daniel Magder، تدور قصته حول Dan Barnes ملاكم محترف سابق سيحاول مساعدة الشاب Matthew Miller لمواجهة مجموعة من التلاميذ المشاغبين إضافة الى بطل المدرسة في الملاكمة. Knockout يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.

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سيدتي

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