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الخمسينية شارون ستون تبحث عن حبيب

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الخميس 10-07-2014 21:34

كشفت النجمة العالمية Sharon Stone البعض من أسرار حياتها العاطفية، وذلك خلال حديثها لبرنامج Extra الذي يقدمه Mario Lopez.

Stone البالغة من العمر 56 عاماً والتي إشتهرت بأدوارها المثيرة طوال مسيرتها الفنية، قالت إن أولادها وصلوا إلى سنّ تشعر فيه انها مستعدة للمواعدة.

وأضافت Sharon: لم أكن أرغب بالمواعدة عندما كانوا أطفالاً.

يشار إلى ان نجمة فيلم Basic Instinct الشهير Sharon Stone، لديها صبي من زوجها Phil Bronstein وهو في سن الـ 16، كما تبنّت في العام 2005 Laird إبن الـ 9 سنوات، وفي الـ 2006 تبنّت Quinn البالغ من العمر 8 سنوات.

 

وفي هذا الإطار، كانت Stone قد نفت الشهر الماضي جميع الشائعات التي أفادت أن لها علاقة بطلاق النجم Antonio Banderas وزوجته الممثلة Milanie Griffith.

 

 

 

 

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