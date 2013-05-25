نيابة أمن الدولة السودانية تحقق مع خلية من "الطابور الخامس"

الأهرام اليوم: توقيف خلية بمنطقة جبل أولياء على خلفية معلومات عن محاولة تجنيد شبان

كتب : أ ش أ السبت 25-05-2013 11:52

شرعت نيابة أمن الدولة بالسودان في التحقيق مع خلية تم توقيفها من قبل شرطة الأمن في جرائم تتعلق بأمن الدولة، حيث كشفت التحريات الأولية بأن قادة المجموعة تلقوا تدريبا عسكريا بدولة جنوب السودان وتم نقلهم إلى الخرطوم للقيام بعمليات تجنيد لمواطنين.

وذكرت صحيفة "الأهرام اليوم" الصادرة بالخرطوم، اليوم، أنه تم توقيف الخلية بمنطقة جبل أولياء في 9 مايو الجاري عندما حصلت الشرطة على معلومات عن محاولة تجنيد شبان، ونفذت الشرطة عملية دهم على منزل تتخذه الخلية محلا لعمليات التجنيد.

وتم خلال عملية الدهم القبض على شاب اعترف بأنه تم نقله من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق السودانية إلى دولة جنوب السودان حيث تلقى تدريبا عسكريا هناك، ومنها للخرطوم، وأنه كان ينتظر توجيهات المشرف عليهم وهو برتبة العقيد.

كما عثرت الشرطة بالمنزل على علامات للضباط و114 صورة لأشخاص بالزي الرسمي تم التعرف على مجموعة منهم بأنهم من (الخضرجية والكماسرة) بالسوق، كما عثر على 19 بطاقة عسكرية بإسم قائد المجموعة وحده، بجانب الهيكل التنظيمي لتلك الخلية وبطاقات عسكرية بأسماء أشخاص.

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