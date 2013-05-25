أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

نيابة أمن الدولة السودانية تحقق مع خلية من "الطابور الخامس"

Google+ Print
نيابة أمن الدولة السودانية تحقق مع خلية من "الطابور الخامس" نيابة أمن الدولة السودانية تحقق مع خلية من "الطابور الخامس"
الأهرام اليوم: توقيف خلية بمنطقة جبل أولياء على خلفية معلومات عن محاولة تجنيد شبان

كتب : أ ش أ السبت 25-05-2013 11:52

شرعت نيابة أمن الدولة بالسودان في التحقيق مع خلية تم توقيفها من قبل شرطة الأمن في جرائم تتعلق بأمن الدولة، حيث كشفت التحريات الأولية بأن قادة المجموعة تلقوا تدريبا عسكريا بدولة جنوب السودان وتم نقلهم إلى الخرطوم للقيام بعمليات تجنيد لمواطنين.

وذكرت صحيفة "الأهرام اليوم" الصادرة بالخرطوم، اليوم، أنه تم توقيف الخلية بمنطقة جبل أولياء في 9 مايو الجاري عندما حصلت الشرطة على معلومات عن محاولة تجنيد شبان، ونفذت الشرطة عملية دهم على منزل تتخذه الخلية محلا لعمليات التجنيد.

وتم خلال عملية الدهم القبض على شاب اعترف بأنه تم نقله من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق السودانية إلى دولة جنوب السودان حيث تلقى تدريبا عسكريا هناك، ومنها للخرطوم، وأنه كان ينتظر توجيهات المشرف عليهم وهو برتبة العقيد.

كما عثرت الشرطة بالمنزل على علامات للضباط و114 صورة لأشخاص بالزي الرسمي تم التعرف على مجموعة منهم بأنهم من (الخضرجية والكماسرة) بالسوق، كما عثر على 19 بطاقة عسكرية بإسم قائد المجموعة وحده، بجانب الهيكل التنظيمي لتلك الخلية وبطاقات عسكرية بأسماء أشخاص.

a

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة