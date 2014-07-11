ورق العنب المحشوّ مع الكستلاتة الغنم

المقادير

12 حبّة من ريش الغنم

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

حبتان من البصل المقطّع إلى شرائح

5 حبّات من الكراث المقطّع إلى شرائح

5 حبّات من الجزر المقطّع إلى شرائح

نصف كيلوغرام من ورق العنب الأخضر

نصف كوب من عصير الليمون الحامض

القليل من الزبادي، للتقديم

للحشو:

300 غرام من اللحم المفروم

نصف كوب من الأرّز المصري

رشّة من الملح

رشّة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من القرفة

5 ملاعق كبيرة من الزبدة، للحشو

طريقة التحضير

1 تُنظّف ريش الغنم جيّداً، ثم تُغسل وتُصفّى، وتوضع في قعر قدر عميقة على النار، يُسكب زيت الزيتون فيها، وتُقلى مع البصل والجزر والكراث.

2 يُسلق ورق العنب الأخضر بالماء المغلي لـ5 دقائق تقريباً، ثم يُغسل جيّداً بالماء البارد، ويُصفّى، إلى حين استعماله.

3 لإعداد الحشو: يُخلط اللحم المفروم مع الأرّز المصري المغسول جيّداً، ثم يُنثر الملح والفلفل والقرفة، مع الخلط جيّداً، لتُضاف الزبدة بعدها، مع التحريك.

4 تُحشى أوراق العنب بالحشو، ثم توضع في القدر فوق الريش والبصل والجزر والكراث المقليّة، ويُسكب عصير الليمون الحامض، وتُغطّى هذه الأوراق بطبق، ثم بغطاء القدر، وتُترك على نار متوسّطة لحوالي ساعة ونصف الساعة.

5 طريقة التقديم: يُقدّم هذا الطبق ساخناً، وإلى جانبه الزبادي

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