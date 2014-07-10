محلب يُقر سنة الامتياز لطلاب كليات الصيدلة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا تضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بكلية الصيدلة 6 سنوات بدلاً من 5.

وقالت نقابة الصيادلة إن السنة الجديدة تشبه سنة الامتياز في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وستكون تدريبية.

وأكدت النقابة في بيان لها، مساء الخميس، أنه من المقرر أن يطبق القرار على طلاب الثانوية العامة الجدد الملتحقين هذا العام بالجامعات الحكومية والخاصة، بمعنى أن أول تطبيق رسمي سيتم بعد 5 سنوات من الآن.

كما ستتضمن السنة إلاضافية التدريب 3 شهور على الصيدلة الإكلينيكية و3 شهور في مستشفيات الجامعة و3 شهور في مصانع الأدوية و3 شهور في الصيدليات الأهلية على شكل دورات ربع سنوية بالتبادل بين طلاب الامتياز حيث تقسم الدفعة إلى 4 مجموعات.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن القرار جاء استجابة لطلب نقابة الصيادلة بأن يتم استبدال المدة التدريبية التي كان يقضيها الصيدلي أثناء الدراسة وبعد التخرج من الكلية بسنة امتياز معتمدة أسوة بطلاب الطب.

وأكد أن القرار سيساهم في الارتقاء بمهنة الصيدلة، ويعد في صالح الصيدلي بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن الصيدلي الذي ينتظر بعد التخرج عاما كاملا لايمكنه تسلّم التكليف أو فتح صيدلية سيتحول الأمر بالنسبة له لتدريب احترافي في مجالات العمل المختلفة.

وأوضح أن الاتصالات جارية الآن بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة لإعداد الخطة التدريبية الكاملة التفصيلية لسنة الامتياز بالتعاون مع الجهات المعنية .