رسميا – أرسنال يعلن ضم سانشيز من برشلونة

أعلن أرسنال عن تعاقده مع ألكسيس سانشيز مهاجم برشلونة بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته أو القيمة المادية للصفقة.

وخضع سانشيز صاحب الـ25 عاما للكشف الطبي في لندن يوم الخميس، على أن يلتحق بزملائه الجدد في فترة الإعداد للموسم الجديد أخر يوليو.

يذكر أن سانشيز انضم إلى برشلونة من أودينيزي في 2011، وتوج مع البلوجرانا بلقب الليجا 2012-2013، وكأس الملك 2011-2012، والسوبر الإسباني مرتين 2011 و2013، والسوبر الأوروبي 2011 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

وظهر سانشيز بصورة جيدة مع منتخب تشيلي في كأس العالم، قبل الخروج على يد البرازيل من دور الـ16 بركلات الترجيح.

وتقرب هذه الصفقة من انضمام لويس سواريز مهاجم ليفربول إلى برشلونة.