فينجر: سانشيز سيضيف القوة والإبداع لأرسنال

يعتقد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن ألكسيس سانشيز الوافد الجديد لفريقه من برشلونة سيضيف القوة والإبداع لتشكيل المدفعجية.

وأعلن أرسنال يوم الخميس عن ضم سانشيز من برشلونة لعقد طويل الأمد، دون الإعلان عن مدته أو القيمة المادية للانتقال.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال: "كما رأى العديد من الناس خلال كأس العالم، فسانشيز لاعب رائع ونحن سعداء بانضمامه إلى أرسنال".

وتابع "سانشيز سيضيف القوة والإبداع، وننتظر أن ينضم إلينا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وواصل موضحا "فهو قدم أداء على أعلى مستوى للعديد من المواسم بصفة مستمرة، ومتحمسون لرؤيته يندمج مع لاعبي أرسنال.. وأنا متأكد من أن جميع مشجعي الفريق سيرحبون بانضمامه إلينا".

يذكر أن سانشيز انضم إلى برشلونة من أودينيزي في 2011، وتوج مع البلوجرانا بلقب الليجا 2012-2013، وكأس الملك 2011-2012، والسوبر الإسباني مرتين 2011 و2013، والسوبر الأوروبي 2011 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

وظهر سانشيز بصورة جيدة مع منتخب تشيلي في كأس العالم، قبل الخروج على يد البرازيل من دور الـ16 بركلات الترجيح.