سانشيز: اتطلع للعب في الدوري الإنجليزي

يتطلع ألكسيس سانشيز مهاجم أرسنال المنضم حديثا من برشلونة للعب مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي.

وأعلن أرسنال عن تعاقده مع سانشيز صاحب الـ25 عاما بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته أو القيمة المادية للصفقة.

وقال سانشيز للموقع الرسمي لأرسنال: "أنا سعيد بالانضمام إلى أرسنال، فهو فريق يديره مدرب عظيم ويضم قائمة رائعة من اللاعبين، لديه مشجعين كثيرين في كل أنحاء العالم واستاد كبير في لندن".

وتابع المهاجم التشيلي "اتطلع لأن أقابل زملائي الجدد سريعا، واللعب مع الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وواصل متما "سأقدم أفضل ما لدي لأرسنال حتى أجعل المشجعين سعداء".

وينضم سانشيز لمعسكر أرسنال للاستعداد للموسم الجديد أخر يوليو.