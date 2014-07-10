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كوينكا ينضم رسميا إلى ديبورتيفو بعد فسخ عقده مع برشلونة

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كوينكا ينضم رسميا إلى ديبورتيفو بعد فسخ عقده مع برشلونة كوينكا ينضم رسميا إلى ديبورتيفو بعد فسخ عقده مع برشلونة

مدريد، (إفي): انتقل الجناح الإسباني الشاب إيساك كوينكا الى فريق ديبورتيفو لاكورونيا، العائد لدوري الدرجة الأولى (ليجا) في الموسم المقبل، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي برشلونة.

ووقع كوينكا (23 عاما) على عقد لمدة موسم واحد مع الـ"ديبور" وذلك بعد اجتيازه الكشوف الطبية.

كان كوينكا قد بدأ مسيرته مع فريق سادابيل قبل أن ينضم الى البرسا في عهد المدرب بيب جوارديولا، وقد ظهر بأداء جيد مع الفريق الكتالوني وسجل أربعة أهداف في 30 مباراة مع الفريق الأول، الا أن إصابات الركبة أعاقت مشواره طويلا، وأجبرته لاحقا على الانتقال على سبيل الإعارة لأياكس الهولندي، قبل أن تتجدد إصابته.

وعاد كوينكا الى برشلونة في الموسم الماضي، لكنه كان خارج حسابات المدرب الأرجنتيني السابق تاتا مارتينو، كما لم يفكر المدرب الجديد لويس إنريكي في الإبقاء عليه.

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