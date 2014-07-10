دراما 2014… أحداث واقعية تحولت لأعمال تلفزيونية

كتب | السيد الحديدي

بعد مرور 12 حلقة من مسلسلات رمضان 2014 لهذا العام، بدأت تفاصيل الحلقات تتضح للجميع حتي إلي المشاهد العادي، يمكنه أن يحكم علي أن عدد ليس بقليل من مسلسلات هذا العام تعود بالأساس إلي أحداث واقعية، ومنها قضايا رأي عام كانت مطروحة في فترة من الفترات، الأمر الذي لاقي انتقاد مجموعة من النقاد الفنيين الذين اتهموا كُتاب المسلسلات بالاستسهال وعدم الابتكار، في خلق أحداث جديدة.

محمد رمضان يقتل ابنة الفنانة ليلي غفران في “ابن حلال”

“أحداث العمل والشخصيات لا تمت للواقع بصلة وجميعها من وحي المؤلف، وأن أي تشابه فهو من محض الصدفة”.. يبدو أن القائين علي المسلسل أرادوا تأمين أنفسهم من موجة الانتقادات التي ستطالهم، فوضوعوا هذه العبارة في مطلع المسلسل، لكن التشابه الكبير بين أحداث المسلسل وتفاصيل مقتل إبنة الفنانة ليلي غفران دفع البعض للشك في مدي خيال المؤلف الذي تتحدث عنه العبارة التنويهيه ورغم أن صناع المسلسل نفوا أن يكون لمسلسل “ابن حلال”، الذي يقوم ببطولته النجم الصاعد محمد رمضان، أي علاقة بقصة هبة بنة ليلى غفران، فإن توالي الحلقات يؤكد أن المسلسل استمد قصته من هذه القضية التي شغلت الرأي العام وتداولها القضاء مدة خمس سنوات.

> وتضمنت الحلقة الـ11 من مسلسل “ابن حلال”، التي عرضت أمس، حادث مقتل فتاتين بالسلاح الأبيض، إحداهما ابنة فنانة مشهورة، على يد ابن أحد المسؤولين في الدولة، وترتيب الأمور لاتهام عامل بسيط بارتكاب الجريمة.

وأثارت هذه الحلقة الجدل من جديد حول استغلال المسلسل للجريمة، كما أثارت أحداث الحلقة تساؤلات حول حقيقة مقتل ابنة المطربة ليلي غفران، خاصة أن المسلسل يأتي بعد فترة قصيرة من تنفيذ حكم الإعدام في محمود العيساوي، قاتل هبة وصديقتها نادين.

مؤلف المرافعة يستغل صلته بفريد الديب ليعيد سوزان تميم للحياة

تامر عبدالمنعم، كاتب مسلسل المرافعة و القائم بأحد الأدوار، الذي استغل صلة نسبه بالمحامي ، فريد الديب، محامي المهندس هشام طلعت مصطفي، ليعيد سرد تفاصيل حادثة مقتل سوزان تميم مرة أخري إلي شاشات التليفزيون.

> يبدو أن تامر عبدالمنعم لم يكتفي بتحويل القضية إلي مسلسل درامي من خلال الكتابة فحسب، بل أعجبه بشدة دور محسن السكري في أوراق القضية فأراد أن يلعبه علي التليفزيون.

الأمر هذه المرة لم يمر مرور الكرام، إذ خرج والد المطربة سوزان تميم علي اوأكد والد الفنانة سوزان تميم أن الفنانة دوللى شاهين ليس بها أى شىء من ابنتى سوزان ولا تصلح أن تؤدى شخصيتها، وابنتى ليست سلعة يتاجرون بها، الأمر الذى دفع دوللى للرد غاضبة “هى سوزان تميم مين، فيروز ولا أم كلثوم”.

وأضاف عبد الستار تميم ، أنه يرفض تقديم قصة حياة ابنته سوزان فى عمل درامى، مؤكداً على نيته للجوء إلى القضاء، مضيفاً: “إذا تأكدت أن مسلسل المرافعة يتناول قصة حياة سوزان سألجأ للقضاء وهوريكم”، مضيفاً أن سوزان ليست سلعة يتاجرون بها وقال “ارحمونا حرام عليكم أنتوا معندكمش قلب”.



>غادة عبدالرازق خليط من ثلاثة زوجات رؤساء مختلفين

> سوزان مبارك ، ليلي الطرابلسي، جيهان السادات في كل حلقة من حلقات المسلسل سيتبادر إلي ذهنك أحد هذه الشخصيات الثلاثة، في النهاية ستكتشف أنك أمام شخصية رابعة تلعبها الفنانة غادة عبدالرازق باقتدار، حيث ترصد أحداث المسلسل المسلسل قصة حياة مريم (السيدة الأولى) زوجة رئيس الجمهورية، والتي تتزوجه بعد أن ينفصل عن زوجته الأولى ووالدة أبنائه، طموح مريم كبير فهي تسعى للسيطرة على الحكم خاصة بعد تعرض الرئيس لمحاولة إغتيال، وتكالب جميع رجال السلطة على كرسي الحكم.

صديق العمر يتسبب في هروب جمال سليمان من مصر

> العمل التاريخي الذي يتناول علاقة الصداقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووزير الدفاع، المشير عبدالحكيم العامر، لم يسلم من الأخطاء التاريخية التي تناولتها هذه الحقبة.

فالعمل الدرامي يقوم ببطولته كُل من جمال سليمان، وباسم سمرة حيث لاقي جمال سليمان هجوم شديد بسبب عدم تمكنه من أداء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر حتي أن البعض ترحم علي وفاة النجم أحمد ذكي “الذي سبق وجسد شخصية جمال عبدالناصر” لدرجة دفعت النجم جمال سليمان السفر خارج مصر

> إذ قرر النجم السوري جمال سليمان رفض إجراء أي مقابلات صحفية أو الظهور فى برامج تليفزيونية خلال هذه الفترة وذلك بعد انتهائه من تصوير دورها فى مسلسل “صديق العمر” الذى يجسد فيه شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وجاء قرار سليمان بسب الهجوم الشديد الذى تعرض له منذ بدء عرض أولى حلقات المسلسل والانتقادات التي وجهت له بسبب عدم اتقانة للهجة المصرية وعدم صلاحيتة لتجسيد الزعيم عبد الناصر بسبب ذلك، ولهذا قرر السفر خارج القاهرة والحصول على راحة بعد فترة التصوير.