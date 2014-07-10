حمودي ينضم إلى بازل مقابل 650 ألف يورو وامتيازات أخرى

توصل بازل السويسري إلى اتفاق مع سموحة حول انضمام أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق خلال هذا الصيف.

وقال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة في تصريحات لـFilGoal.com مساء الخميس إن مجلس إدارة النادي وافق على عرض جديد من بازل لضم اللاعب.

وأضاف "العرض الذي وافق سموحة عليه يتكون من دفع 650 ألف يورو بالإضافة إلى عدة مبالغ متغيرة أخرى يحصل عليها النادي في حالة حصول بازل على الدوري أو الكأس أو الوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا".

ويضم بازل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر، كما لعب محمد صلاح جناح تشيلسي الحالي في صفوف الفريق لموسم ونصف.

ويبدأ بازل مشواره في الدوري السويسري موسم 2014-2015 يوم السبت 19 يوليو الجاري ليدافع عن لقب الدوري.