جابر عصفور يحضر ندوة شعرية بدار الكتب

أقيمت ندوة شعرية اليوم بـ”دار الكتب و الوثائق القومية” من ضمن ندوات ليالى رمضان الثقافيه التى تقام بدار الكتب تحت رعاية وزير الثقافة د.جابر عصفور .

> بمشاركة الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنه و كل من الشاعر خالد أمين و الموسيقار صلاح الشرنوبى و مجموعة من الشعراء و الأدباء و المثقفين .

> كما ألقى الشاعر أبوسنة بالندوة أحد أشعارة بعنوان “أبكيكى” و قصيدة “بغداد”