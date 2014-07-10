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جابر عصفور يحضر ندوة شعرية بدار الكتب

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جابر عصفور يحضر ندوة شعرية بدار الكتب جابر عصفور يحضر ندوة شعرية بدار الكتب

أقيمت ندوة شعرية اليوم بـ”دار الكتب و الوثائق القومية” من ضمن ندوات ليالى رمضان الثقافيه التى تقام بدار الكتب تحت رعاية وزير الثقافة د.جابر عصفور .
> بمشاركة الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنه و كل من الشاعر خالد أمين و الموسيقار صلاح الشرنوبى و مجموعة من الشعراء و الأدباء و المثقفين .
> كما ألقى الشاعر أبوسنة بالندوة أحد أشعارة بعنوان “أبكيكى” و قصيدة “بغداد”

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