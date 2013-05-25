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قتيلان في تجدد الاشتباكات بين السنة والعلويين بشمال لبنان

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قتيلان في تجدد الاشتباكات بين السنة والعلويين بشمال لبنان قتيلان في تجدد الاشتباكات بين السنة والعلويين بشمال لبنان
حصيلة ضحايا الاشتباكات ارتفعت منذ الأحد إلى 28 قتيلا

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

قُتل شخصان، فجر اليوم، في تجدد الاشتباكات بين السنة والعلويين في شمال لبنان على خلفية النزاع السوري، وهو ما يرفع حصيلة القتلى في المعارك المتواصلة منذ الأحد إلى 28 قتيلا، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من منطقة باب التبانة (السنية)، وشخص من منطقة جبل محسن (العلوية)، قُتلوا فجر اليوم وأصيب ثمانية بجروح، في الاشتباكات بين الجانبين، والمستمرة بشكل متقطع منذ الأحد الماضي.

وأوضح المصدر أن حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك ارتفعت إلى 28 شخصا بينهم عنصران من الجيش اللبناني، وذلك بعد وفاة أحد الجرحى في باب التبانة فجر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، مشيرا إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 204 أشخاص.

وأفاد مراسل فرانس برس في المدينة أن أعمال القنص تجددت مساء الجمعة بعد ساعات من الهدوء، لتتحول مع منتصف الليل إلى اشتباكات عنيفة، هدأت قرابة الساعة 4:30 فجر السبت (01:30 ت غ).

وقال المراسل إن حدة الاشتباكات تراجعت منذ الصباح، لكن في ظل استمرار أعمال القنص المتبادل بين الطرفين.

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