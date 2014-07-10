حزب الله یدین العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ویشيد بصمود المقاومة

ندد حزب الله بشدة بالعدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر علی الشعب الفلسطیني في قطاع غزة، ووجه التحیة إلی المقاومة الفلسطینیة مشیدًا بصمودها في وجه العدوان.

وتعلیقاً علی العدوان الإسرائيلي المتواصل علی قطاع غزة، أصدر حزب الله الیوم الخميس بیانًا، قال فیه: «ینفذ جیش الاحتلال الصهیوني عدواناً شاملاً علی قطاع غزة، مستخدماً آلته العسکریة ضد المدنیین الأبریاء، قاتلاً الأطفال والنساء والشیوخ، ومدمراً المنازل والمؤسسات، في أعتی عملیة تدمیر یشنها ضد غزة وقطاعها الصابرَین منذ سنوات طویلة».

ورأی حزب الله «إن هذا العدوان الآثم هو استکمال للحرب الصهیونیة المستمرة علی الشعب الفلسطیني منذ ما قبل قیام الکیان المحتل واغتصاب الأرض والحقوق، وهي حرب تشهد کل فترة تصعیداً جدیداً بما یعبّر عن تأصل الروح الإجرامیة لدی العدو خدمةً لمشاریعه الاستیطانیة البغیضة».

وقال: «والغریب ـ المعیب أن کل هذا القتل والتخریب والدمار یحصل فی ظل صمت ما یسمی بالمجتمع الدولي، وصمت أعمق وأشد مضاضةً للأنظمة العربیة التي لم تحرّك ساکناً في مواجهة هذا الإجرام الذي یتجاوز کل الحدود».

وأضاف البیان: «إن حزب الله ـ إذ یدین بشدة جرائم العدو الصهیوني فی غزة والتي راح ضحیتها عشرات الشهداء ومئات الجرحی ـ فإنه یوجه أسمی التحیات للمقاومة الفلسطینیة بفصائلها کافة، هذه المقاومة التي بقیت صامدة وثابتة في وجه آلة القتل الصهیونیة، فلم تتمکن کل الإمکانیات العسکریة للعدو من کسر عنفوانها، ومن تحطیم إرادة المقاومة لدی الشعب الفلسطیني المظلوم والمضحّي والبطل».

وختم البیان: «کما یحي حزب الله هذا الشعب علی شجاعته وصموده واعتماده لخیار المقاومة کنهج لرد العدوان، حیث أثبت هذا النهج أنه الطریق الوحید الذي یؤدي إلی العزة والکرامة واسترجاع الحقوق وتحقیق النصر».