فيديو.. «اليزل» يكشف طريقة عمل المخابرات المصرية

كشف اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، طريقة عمل ضباط المخابرات في مصر.

وقال «اليزل»، في برنامج «كلام على مسؤوليتي» مع مقدمه أحمد موسى، مساء الخميس، إنهم «ضباط يعملون بلا مواعيد عمل».

وأوضح: «أنا كرئيس داخل الجهاز ماينفعش ييجي لي ضابط يقول لي أصل أنا بنتي سخنة فأنا مش هاجي، ده غير مسموح به، والكلام ده غير مقبول، ولو هتقوله مع السلامة، لأن الشغل مش هيستناك وهذا العمل لا يقبل إنك تستنى».

وأشار إلى أن ضباط المخابرات يواصلون الليل بالنهار في عملهم، لافتًا إلى وجود أسرّة في المكاتب، مضيفًا: «قعدت أتعامل مع زوجتي بورق سنتين»، موضحًا أنه كان يتواصل معها فيما يتعلق بأمور الأسرة عن طريق الورق.

وقال: «مفيش حاجة اسمها أسرة مفيش حاجة اسمها عائلة، وحياتك هي العمل».