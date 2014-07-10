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ننشر أسماء 12 محافظ سيتم استبعادهم من حركة المحافظين الجديدة

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ننشر أسماء 12 محافظ سيتم استبعادهم من حركة المحافظين الجديدة ننشر أسماء 12 محافظ سيتم استبعادهم من حركة المحافظين الجديدة

انتهى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية من وضع تفاصيل حركة المحافظين الجديدة التي سيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل وتضم 12 محافظًا جديدًا، على أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع، كما سيتم تعيين نواب ومساعدين جدد للمحافظين من الشباب تنفيذًا لوعد الرئيس عبدالفتاح خلال حملته الانتخابية بإشراك الشباب في العمل التنفيذي.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحات صحفية ، الخميس، إن محلب أنهى خلال الأيام الماضية جميع التفاصيل المتعلقة بالحركة بعد جلسات مكثفة عقدها مع لبيب وتم استطلاع رأى الأجهزة الرقابية في المحافظين الجدد.

وأضاف المسؤول  أنه سيتم الإبقاء على الدكتور على عبدالرحمن، محافظًا للجيزة، والدكتور جلال السعيد، محافظًا للقاهرة، واللواء طارق المهدى، محافظًا للإسكندرية، مشيرًا إلى أن التغييرات ستطال محافظى سوهاج وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والدقهلية،والغربية والبحيره  ودمياط، وبني سويف وبعض المحافظات الحدودية.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء حدد قواعد لاختيار المحافظين الجدد تعتمد على القدرة على العمل الميدانى، والتواجد بين المواطنين خاصة في ظل التحديات الجديدة التي فرضت على المحافظين عقب الإعلان عن قرارات رفع الوقود وما صاحبها من زيادات في أسعار النقل وأسعار السلع.

ولم يعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفى عقده، أمس، موعدًا محددًا لحركة المحافظين، مشيرًا إلى أنها ستتم خلال عشرة أيام وستشمل ما بين 7 إلى 9 محافظين.

وكشف الوزير أن الإعلان عن ملامح ترسيم الحدود للمحافظات سيتم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنتهِ حتى الآن من ترسيمها بشكل نهائى، ونفى عودة كل من مدينتى حلوان وأكتوبر كمحافظات مرة أخرى في ترسيم الحدود الجديد.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم تعيين نواب للوزراء والمحافظين من الجنسين خلال أيام، مشيرًا إلى أنه تم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والمشاركة في الأحزاب السياسية، والدرجة العلمية، وعدم تجاوز السن 37 عامًا.

 

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