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القوات العراقية تقتل نحو 200 إرهابياً غالبيتهم من “داعش”

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القوات العراقية تقتل نحو 200 إرهابياً غالبيتهم من “داعش” القوات العراقية تقتل نحو 200 إرهابياً غالبيتهم من “داعش”

الفريق قاسم عطا

تمكنت القوات العراقية، من قتل نحو 200 إرهابياً، غالبيتهم من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وإحراق عشرات العجلات التابعة لهم، خلال الساعات الماضية.

وأعلن الفريق قاسم عطا، المتحدث الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن مقتل 47 إرهابياً، وحرق 14 عجلة تابعة لهم في محافظة صلاح الدين، على يد القطاعات العسكرية العراقية.

وصدت القوات الأمنية هجوماً لتنظيم “داعش” مع فصائل مسلحة أخرى، على قاعدة “سبايكر” العسكرية في تكريت “مركز محافظة صلاح الدين”.

ونوه “عطا” إلى أن قوات الأمن العراقية قتلت 39 إرهابياً، وأحرقت سبع عجلات تابعة لهم، مع تفكيك 11 عبوة ناسفة، في منطقة الصدور محافظة ديالى.

كما أسفرت العمليات الأمنية، في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل وسط العراق، عن مقتل 25 إرهابياً، وتدمير 10 عجلات.

وتعتبر ناحية جرف الصخر، ملاذاً لأوكار التنظيمات الإرهابية، لمحاذاة حدودها مع مناطق بابل الشمالية، محافظة الأنبار “غرب العراق” التي يُسيطر على أجزاء كبيرة منها تنظيم “داعش”.

ولفت “عطا” الناطق باسم القائد العام للقوات العراقية نوري المالكي، إلى أن القوات الأمنية، قتلت 46 إرهابياً، وأحرقت عجلات بالعشرات تحمل على متنها عدد من الإرهابيين في الأنبار.

ويواجه العراق، أزمات أمنية بعد سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء كبيرة من المدن العراقية الشمالية والغربية، وسياسية بين الكتل الشيعية والسنية والكردية التي حالت دون تشكيل ، في ظل الموت اليومي للمواطنين إثر القصف العسكري، والعنف الإرهابي.

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