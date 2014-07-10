أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«شكري» يستعرض مع «هيج وبلير» تطورات «مذبحة غزة»

  • مصر
  • 4
Google+ Print

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، اتصالين هاتفيين، من كلا من وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، ومبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، استعرض خلالها تطورات «مذبحة غزة».

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن «هيج أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للجهد المصري المبذول لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقال إن بلاده تعول كثيراً على الدور المصري في احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من تصاعد الموقف بما يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، ومثمناً في هذا الصدد القرار المصري بفتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمصابين».

من جانبه، قال «شكري» إن « تواصل جهودها للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني».

وطالب بريطانيا بما لها من ثقل أوروبي بالعمل على إقناع الجانب الإسرائيلي بضبط النفس ووقف عملياتها العسكرية والتصعيد في حق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، اتصالين هاتفيين، من كلا من وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، ومبعوث الرباعية الدولية، توني بلير.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن «هيج أعرب خلال الاتصال عن تقدير بلاده للجهد المصري المبذول لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقال إن بلاده تعول كثيراً على الدور المصري في احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من تصاعد الموقف بما يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، ومثمناً في هذا الصدد القرار المصري بفتح معبر رفح لاستقبال الحالات الإنسانية والمصابين».

من جانبه، قال «شكري» إن «مصر تواصل جهودها للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني».

وطالب بريطانيا بما لها من ثقل أوروبي بالعمل على إقناع الجانب الإسرائيلي بضبط النفس ووقف عملياتها العسكرية والتصعيد في حق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

ومشدداً على أهمية عدم استغلال هذا التصعيد العسكري لتحقيق أهداف داخلية، ومجددا مطالبة مصر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، منوهاً بحالة الغضب التي تجتاح الشارع العربي لاستهداف المدنيين الأبرياء، ومشدداً على دعم مصر لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذا التصعيد الإسرائيلي.

وأوضحت أن «شكري وتوني بلير تناولا خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية وسبل تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والالتزام ببنود اتفاق الهدنة في 2012، وأكدا ضرورة الابتعاد الكامل والفوري عن التصعيد العسكري وتجنب الانزلاق إلى دائرة مفرغة من العنف».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك