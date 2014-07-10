موسكو: على أوكرانيا أن توقف إبادة مواطنيها

قال المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، إن حل مشاكل أوكرانيا بالقضاء على المواطنين لا يستقيم مع القواعد الحضارية الأوروبية.

وشدد “لوكاشيفيتش” على ضرورة الإعلان عن وقف التصفية الجسدية للمواطنين، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار في أوكرانيا مضموناً وراسخاً، وهذا هو الشرط الأساسى الذي لم تنفذه سلطات كييف حتى الآن.

وأكد “لوكاشيفيتش” أن روسيا مهتمة بالحل العاجل للأزمة السياسية الداخلية في أوكرانيا، مضيفاً أن الأولوية الملحة تتمثل في تنفيذ اتفاق برلين، والمتعلق بالدرجة الأولى بالوقف الفوري لإطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية إلى أن أوكرانيا تعطل التحقيق في مأساة “أوديسا وماريوبول”، ولا يوجد شيء ملموس في هذا الإطار.

وقال “لوكاشيفيتش” إن روسيا تنتظر من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملة في أوكرانيا تقريراً موضوعياً، ومن دون مراوغة عن جولتها في سلافيانسك التي دمرها الجيش الأوكراني.